Des Mohawks de Kahnawake ont perturbé la circulation près du pont Mercier

matsou via Getty Images

Le démantèlement de la barricade ferroviaire sur le territoire mohawk de Tyendinaga, lundi, a provoqué une vive réaction dans les communautés mohawks de Kahnawake et Kanesatake.

Des manifestants ont perturbé la circulation sur la route 132 en Montérégie, bloquant l’accès au pont Mercier pendant quelques minutes en avant-midi à Kahnawake, où une barricade demeure en place sur la voie ferrée du Canadien Pacifique. Les Peacekeepers étaient sur place pour assurer l’ordre et n’ont pas eu à intervenir.

Dans un communiqué diffusé en début d’après-midi lundi, le conseil de bande de Kahnawake s’est dit “outré” et “dégoûté” par l’intervention policière à Tyendinaga.

Le conseil de bande souligne que cette intervention a eu lieu “en dépit d’une solution imminente sur laquelle les chefs héréditaires Wet’suwet’en travaillaient avec les gouvernements fédéral et provinciaux”. Selon le conseil, ces actions ne se seraient pas produites “si le premier ministre Trudeau n’avait pas émis ses commentaires incendiaires vendredi”. Le conseil se dit “extrêmement déçu face à l’absence totale de bonne foi démontrée par un premier ministre qui affirme constamment que la priorité de son gouvernement est d’améliorer les relations avec les peuples autochtones”.

Le conseil de bande mohawk estime que ces événements ont “défait les progrès réalisés dans l’établissement de relations avec les peuples autochtones”. Faisant valoir que les manifestants “sont demeurés pacifiques en tout temps”, il déplore “les gestes téméraires” du premier ministre qui, selon lui, “ont entraîné une escalade de la situation”. Le conseil de bande appelle Ottawa à prendre du recul, réfléchir et procéder avec prudence, avertissant que “l’utilisation d’injonctions et de policiers contre les peuples autochtones qui ne font que défendre leurs terres contre le développement non désiré ne produira pas de résolution pacifique”.