Modifications à la PCU: pas d'entente entre les partis à Ottawa

Le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, n’a pas obtenu le consentement unanime pour débattre du projet de loi. Il a par la suite proposé de le scinder en deux, pour adopter l’aide pour les personnes handicapées, mais pas d’accord non plus.

Les conservateurs et bloquistes y sont ensuite allés de leurs propres motions pour suspendre les travaux parlementaires, le temps d’en arriver à une entente. Encore là, pas d’unanimité.

Les bloquistes et les néo-démocrates, eux, étaient d’accord pour adopter les mesures d’aide pour les personnes handicapées dans la journée de mercredi. Seuls les conservateurs s’y sont opposés.

Les conservateurs rejettent toute responsabilité et disent que les libéraux ont levé le nez sur leurs demandes.

Dans tous les cas, le gouvernement devra s’y prendre de nouveau pour faire adopter son projet de loi. “J’espère qu’on va pouvoir laisser la partisanerie de côté, comme on a été capable de faire par le passé, et de faire adopter des projets de lois qui soient bons pour l’ensemble des Québécois et des Canadiens”, souhaite M. Rodriguez.