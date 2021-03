Plus de 381 milliards $ de déficit au fédéral pour cette année

«Le chiffre vient, premièrement, du niveau de blessure qu’on a dans notre économie maintenant. (…) C’est logique de penser qu’on a aujourd’hui une crise plus forte qu’on a eue en 2008-2009 et ce sera nécessaire de dépenser plus pour la relance. (…) Quand on regarde ce que les pays européens ont fait, ce que l’Australie a fait (…) on voit entre 3 % et 4 % du PIB (…) c’est comment on a fait nos calculs», a-t-elle donné en guise d’explication.