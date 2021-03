Les cibles de minorités visibles dans les organismes publics loin d'être atteintes, selon la CDPDJ

Trop peu de progrès, et toujours trop peu de minorités visibles et d’Autochtones travaillent au sein des organismes publics du Québec, comme les municipalités et les forces policières.

Lorsque l’on parle d’organismes publics, il est question notamment du réseau de la santé, des écoles, des forces policières, des réseaux de transport et des municipalités. Sont visés ceux qui emploient plus de 100 personnes.

Les minorités visibles

Notons toutefois que trois des plus grandes sociétés de transport de ce réseau, dont la Société de transport de Montréal (STM), sont situées dans le Grand Montréal, là où habitent le plus de Québécois qui sont des minorités visibles.

Mais malgré ces derniers constats, ils demeurent sous-représentés dans les organismes publics “alors que les tendances démographiques révèlent un accroissement significatif de leur nombre et de leur poids dans la population québécoise et canadienne”, est-il noté dans le rapport.

C’est la Sûreté du Québec qui possède la représentation la plus élevée d’Autochtones, celle-ci étant passée de 0,7 % en 2009 à 1,2 % en 2019. Mais c’est aussi dans la police (dans le réseau des régies intermunicipales) qu’il y en a le moins, avec le plus faible taux de représentation: un éloquent 0,0 %.

Et les femmes?

“Elles sont représentées dans presque tous les regroupements d’emploi, à l’exception des emplois-cadres et ceux des métiers traditionnellement masculins. Bref, il s’agit d’une belle avancée dans les emplois professionnels et techniques pour les femmes”, peut-on lire dans le rapport.

Les plus faibles taux de représentation des femmes sont observés dans les sociétés de transport et à la Sûreté du Québec, pour ses effectifs policiers, avec 23,2 % dans les deux cas. Toutefois, c’est la Sûreté du Québec qui a connu la hausse la plus marquée des femmes entre 2009 et 2019, soit une augmentation de 10,2 %.