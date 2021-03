Le ministre Lacombe veut «faire le ménage» dans les garderies non subventionnées

Prenant la parole lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI), le ministre a adressé la grogne parmi certains propriétaires, éducatrices et parents qui se disent laissés-pour-compte.

Or, aucun allègement financier n’a été annoncé pour les parents dont les enfants fréquentent les services de garde non subventionnés. Ceux-ci assument des coûts plus élevés et bénéficient en contrepartie d’un crédit d’impôt. Certains des parents s’étant déplacés samedi pour entendre le ministre ont dit payer un tarif quotidien allant jusqu’à 50 $ pour leurs tout-petits.