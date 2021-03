Le ministre fédéral Dominic LeBlanc préoccupé par la «division linguistique»

«Quand je pense aux premiers ministres conservateurs, que ce soit Bernard Lord, que ce soit Richard Hatfield, ou même David Alward, on n’a pas vu ce genre de division-là. Alors comme Acadien et quelqu’un qui représente une circonscription fédérale majoritairement francophone, ça m’inquiète», a confié M. LeBlanc à son arrivée à une réunion du conseil des ministres mardi matin, à Ottawa.

«Je veux féliciter le premier ministre Higgs pour sa réélection au Nouveau-Brunswick. On s’est parlé hier soir et on s’engage à continuer de travailler ensemble pour protéger les gens du Nouveau-Brunswick et collaborer pour contrer la COVID-19 partout au pays, tout en relançant l’économie», a déclaré M. Trudeau.