Le ministère de la Santé rapporte un autre cas de COVID-19 au Québec

jarun011 via Getty Images

MONTRÉAL — Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé lundi soir qu’un autre cas de COVID-19 a été confirmé au Québec. Il s’agit d’un homme qui a récemment voyagé dans un pays d’Europe du Nord-Ouest.

«C’est un voyageur qui surveillait ses symptômes et non quelqu’un qu’on recherchait parce qu’il avait été contact avec d’autres cas», a expliqué Marie-Claude Lacasse, responsable des relations de presse du MSSS.

Mais le test développé au Québec a été «validé et jugé suffisamment robuste pour que dorénavant, la confirmation se fasse directement au Laboratoire de santé publique du Québec», peut-on lire dans un communiqué du MSSS.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux a également confirmé, lundi, qu’une personne présentant les symptômes et qui avait récemment fait un voyage en France, n’était plus considérée comme un cas «probale», mais plutôt «confirmé».