Une semaine consacrée au mini-putt à RDS

Les réseaux sportifs québécois auraient-ils (enfin) épuisé leurs banques de vieux matchs du Canadien de Montréal? En tout cas, RDS a finalement entendu l’appel des fans et des nostalgiques et consacrera une semaine de sa programmation au mini-putt.

Du lundi 4 mai au jeudi 7 mai, la chaîne diffusera quatre épisodes de 60 minutes de la Coupe Mini-Putt 2012 (à 16h30, et en rediffusion à 22h). Une compétition des plus relevées animée par l’incomparable Serge Vleminckx et le légendaire Carl Carmoni.