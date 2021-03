Des militants pour les droits sur les armes à feu marchent à Ottawa

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

OTTAWA — Des militants pour les droits sur les armes à feu se sont réunis à Ottawa, samedi, pour contester «l’injustice et l’inefficacité» des interdictions gouvernementales.

«Nous sommes vos amis, vos collègues et vos voisins. Nous ne sommes pas différents des autres», a écrit le groupe sur son site internet.

Nathalie Provost , survivante de la tuerie de Polytechnique et militante pour le contrôle des armes à feu au groupe Polysesouvient, rappelle que l’objectif du gouvernement n’est pas de pénaliser les citoyens ordinaires qui font de la chasse, par exemple.

«Un chasseur a le droit de chasser, ma famille a des chasseurs, il n’y a aucun souci, a-t-elle argué. Ce qui nous inquiète plus, c’est qu’il y a peu de contrôle d’armes à feu.»

Les armes d’assaut bannies

Le gouvernement Trudeau a annoncé en mai qu’il était désormais interdit d’utiliser, de vendre et d’importer des armes d’assaut au Canada. Le gouvernement a mis en place un programme de rachat pour retirer les armes de la circulation, mais a priori, celui-ci serait volontaire et non obligatoire — ce qui dérange Polysesouvient.