“Aujourd’hui, j’ai été le plus rapide en super finale, j’ai obtenu les meilleurs points pour les éléments techniques et j’ai réalisé les sauts les plus difficiles, a offert Kingsbury en guise d’analyse de sa descente. De le faire aux Championnats du monde, de gagner par cinq points, c’est assez énorme dans mon sport. Sérieusement, c’est une journée parfaite.”

“Je me suis tellement souvent retrouvé dans cette position d’être le dernier concurrent en piste aux Mondiaux ou en Coupe du monde, a-t-il ajouté. (Lundi), je voulais juste avoir du ‘fun’ et c’est souvent dans ces circonstances que j’offre mes meilleures performances. J’ai eu du plaisir toute la journée même si ça n’a pas été facile en raison des conditions. C’est ce qui a fait la différence pour moi.”

À l’écart de la compétition pendant plus d’un mois en début de saison en raison de sa blessure survenue avant la première Coupe du monde et compte tenu du calendrier écourté du circuit dans la foulée de la pandémie de COVID-19, Kingsbury est conscient que ses chances de décrocher un autre globe de cristal sont très hypothéquées _ il ne reste qu’une épreuve de Coupe du monde après les Mondiaux.

″À cause de ma blessure, j’ai manqué trois courses. J’ai gagné les deux courses à Deer Valley à mon retour, mais je suis à court de temps pour le globe. C’est certain que c’est plate. Mais en 2021, c’est moi le champion du monde. C’est pour ça que c’est spécial pour moi. Je ressors avec le titre que tout le monde voulait.”

“Cette victoire me met en confiance. (Mardi), je vais prendre mon temps pour recueillir le plus d’informations possible pour m’adapter. Je connais ma ligne de course, mais je dois apprendre le parcours rouge. Si je veux gagner, il faut que je gagne les gros duels dans ce parcours que je ne connais pas. J’ai l’intention de tout donner, de vider ma ‘tank’ jusqu’au dernier duel.”