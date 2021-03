Michèle Audette réclame des organismes autochtones de supervision de la police

Il est plus que temps de mettre sur pied des groupes civils autochtones pour superviser les pratiques policières au pays, estime Michèle Audette, qui a été commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Pendant trois ans, à titre de commissaire de l’Enquête nationale, elle a écouté les témoignages de familles et d’experts autochtones. Elle a entendu l’histoire de femmes victimes de crimes qui n’ont pas été aidées et de familles qui n’étaient pas prises au sérieux après la disparition d’une des leurs. Certains ont dit ne pas avoir su vers qui se tourner lorsqu’ils estimaient que la police était responsable de leur préjudice.

Un porte-parole de Sécurité publique Canada, qui est responsable du maintien de l’ordre et de la surveillance policière, a déclaré que le gouvernement s’efforçait de traiter le rapport d’enquête et qu’il y avait eu des réunions avec des dirigeants autochtones au sujet des pratiques des services de police.

«Bien que ce ne soit encore que le début, on peut s’attendre à ce que des questions sur la surveillance efficace de la police par des civils et la relation entre la population autochtone du Canada et les services de police surgissent. Elles devront être soigneusement évaluées au fur et à mesure que les travaux progresseront sur cet engagement», a déclaré Tim Warmington dans un courriel.