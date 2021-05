«Tout le monde en parle»: Michel Barrette, boomer et fier de l'être

«Je dois vous avouer que le mouvement OK Boomer, ça été pour moi un déclencheur de dire : ″Non, je ne pars pas là″. Si c’est le temps de me défendre, c’est bien là», a souligné le principal intéressé.

«Je trouvais ça cute, et ça fait plus final. S’il y a un gars qui est vraiment un boomer, c’est moi. La nostalgie, que c’était tellement plus le fun dans le temps, et qui passe son temps à raconter le passé, c’est peut-être la dernière chance que j’ai, justement, de le démontrer. Et vous jugerez si c’était mieux avant ou si c’est mieux aujourd’hui. J’ai déjà la réponse, mais vous regarderez!»