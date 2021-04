ASSOCIATED PRESS

Michael Kovrig a obtenu le droit à une visite consulaire virtuelle pour la première fois en dix mois. C’est à cette occasion qu’il a appris l’existence du virus, qui a fait plus d’un million de morts à travers le monde.

Son épouse a confirmé l’échange par voie de communiqué. «Nous sommes extrêmement fiers que malgré son long confinement, la détermination, l’esprit et même le sens de l’humour de Michael demeurent intacts. C’est définitivement quelque chose dont nous sommes reconnaissants», a-t-elle affirmé.

M. Kovrig, un ancien diplomate et l’entrepreneur Michael Spavor ont été accusés d’espionnage et emprisonnés en Chine en décembre 2018. Leur détention est survenue à peine quelques jours après l’arrestation au Canada de Meng Wanzhu, une dirigeante de Huawei et la fille du fondateur de la compagnie. Plusieurs observateurs occidentaux estiment que leur détention est un acte de représailles.