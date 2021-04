Le Mexique va recommencer à envoyer des travailleurs saisonniers au Canada

Au moins deux travailleurs mexicains sont morts au Canada et des centaines d’autres ont contracté le coronavirus au cours des dernières semaines dans des entreprises agricoles partout au pays.

Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement mexicain révèle que le gouvernement canadien s’est engagé à augmenter le nombre d’inspections et à soutenir davantage les travailleurs et les autorités mexicaines pour identifier et dénoncer les conditions de travail dangereuses.