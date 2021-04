Un ado de 14 ans accusé de meurtre non-prémédité à Val-d'Or

Le drame s’est produit vers 9h30, alors que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés dans une résidence du chemin de la Plage, dans le secteur Vassan, à Val-d’Or. Les équipes d’urgence ont tenté des manoeuvres de réanimation sur place, sans succès. La victime a donc été transportée au Centre hospitalier de Val-d’Or, où on a constaté son décès quelques heures plus tard.

Un coup de feu accidentel?

Selon les policiers, le jeune accusé manipulait une arme à feu à l’intérieur du domicile alors que la victime se trouvait près de lui. «Pour une raison qui reste encore à déterminer, le coup est parti et a atteint la victime, explique le Sergent Jean-Raphaël Drolet, des Relations médias de la SQ en Abitibi-Témiscamingue. À la suite du décès, l’Unité des crimes contre la personne est arrivée à Val-d’Or, et en fin de soirée, il a été possible de rencontrer l’adolescent et ses parents. Ce n’est qu’au cours de la nuit que les accusations ont pu être portées.» L’accusé a comparu au Tribunal de la jeunesse. Il est évidemment trop tôt pour savoir si ce dossier sera transféré dans un tribunal pour adultes, étant donné la gravité des accusations.