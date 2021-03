Meurtre de Marylène Lévesque: les responsables du Service correctionnel et des libérations conditionnelles convoqués

Hans Neleman via Getty Images

Hans Neleman via Getty Images

La commissaire du Service correctionnel du Canada et la présidente de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) sont convoquées, à la première heure, mardi matin, devant le comité permanent de la sécurité publique et nationale.

Depuis la mort de la jeune femme, en janvier, à Québec, des députés conservateurs à Ottawa ont mis en doute la compétence de ceux qui ont permis la liberté conditionnelle d’Eustachio Gallese. Ils ont aussi dénoncé la permission donnée à l’homme de rencontrer des femmes dans le seul but de répondre à ses besoins sexuels.

Une motion que les conservateurs ont réussi à faire adopter à l’unanimité aux Communes, il y a un mois, a même donné instruction au comité parlementaire «d’examiner les changements apportés par le gouvernement en 2017 au processus de nomination de la Commission, en vue de recommander des mesures à prendre pour veiller à ce qu’une tragédie de ce genre ne se reproduise plus jamais».

La semaine dernière, un exposé conjoint des faits a été déposé au procès pour meurtre au premier degré de Gallese. On y a appris que la permission de fréquenter des «établissements de massages érotiques» avait été donnée, par «son intervenante», au printemps 2019, se limitait à une fois par mois, et avait été retirée à la fin de l’été par la CLCC.

«La CLCC aurait interdit à l’accusé de fréquenter ces établissements sous peine de révocation totale de sa liberté», peut-on lire dans l’exposé signé par l’accusé, son avocat et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Eustachio Gallese avait fait fi de l’interdiction et avait continué à fréquenter Mme Lévesque. D’ailleurs, il n’avait pas non plus respecté les conditions de la permission lorsque celle-ci était en vigueur, se rendant dans ces établissements «plusieurs fois par semaine», selon l’exposé conjoint des faits.