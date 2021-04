Un meurtre de femme à chaque trois jours au Canada

Le rapport précise que les taux les plus élevés de meurtres de femmes et de filles ont été observés dans deux des trois territoires, le Nunavut et le Yukon. Parmi les provinces, les pires taux ont été relevés au Manitoba et en Alberta, alors que les plus faibles ont été compilés en Nouvelle-Écosse, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.