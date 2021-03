Mère Nature nous aidera à passer l'automne dehors, selon Météomédia

Un doux soleil et des températures au-dessus des normales saisonnières sont à prévoir pour les prochaines semaines dans l’est du pays selon Météomédia.

Même si les températures ont été plus fraîches durant la première moitié de septembre, il faut surtout retenir que la douceur dominera pour les mois d’octobre et de novembre.

«Le dôme d’air froid est beaucoup plus concentré dans l’Ouest canadien. Il y a un anticyclone présent dans l’est qui est plus propice a amener du beau temps» a indiqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Quelques épisodes d’été des Indiens

La combinaison de la douceur et des périodes sans précipitations devraient donner quelques beaux épisodes d’été des Indiens au Québec selon Météomédia.

Un hiver tardif au Québec et en Ontario

Même s’il est encore tôt pour prévoir avec précision à quoi ressemblera la saison hivernale, «l’arrivée de l’hiver sera plus graduelle et les longues vagues de froid devraient éviter le Québec et l’Ontario durant la saison froide où la douceur sera majoritaire», selon Météomédia.