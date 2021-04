Pas de Noël blanc pour plusieurs et des records de chaleur au Québec

Des cours d’eau menacent

«Les bassins versants de plusieurs régions du Québec surtout situées au nord du fleuve Saint-Laurent réagissent aux pluies et à la fonte des dernières heures, plus particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale», a expliqué M. Boivin.

M. Boivin a mentionné que «des petits bassins et des moyens bassins vont continuer à augmenter au cours des prochaines heures, associé à la fonte et les températures élevées».

La sécurité civile est sur un pied d’alerte depuis deux jours, alors que les météorologues annonçaient de fortes pluies et des températures plus douces.

«Avec les pluies qui tombent et la fonte qui s’accélère, on suit la situation de près et on s’attend à d’autres débordements, des mouvements de glace», a prévenu M. Boivin.