Une vaste dépression s’apprête à déverser d’importantes précipitations au Québec

L’agence fédérale prévient que les températures douces et la forte pluie devraient accélérer la fonte de la neige. Dans certains secteurs, le niveau des cours d’eau pourrait augmenter.

Une vraie tempête vendredi car les vents souffleront jusqu'à 90 km/h sur le sud par endroits. La pluie sera de la partie au sud mais la neige vers l'est sur la 138 réduira la visibilité qui sera nulle vendredi après-midi. #mm #meteoqc pic.twitter.com/NOZPqZLXTV

Certaines régions devraient recevoir 40 millimètres de pluie. Ce sera notamment le cas pour les secteurs de Saint-Jérôme, Joliette et Trois-Rivières.

Une dizaine de centimètres de neige sont attendus à Québec. Les quantités pourraient atteindre 25 centimètres à La Malbaie, Rivière-du-Loup et Gaspé.

Environnement Canada prévient qu’entre 25 et 50 centimètres de neige pourraient s’abattre à Saguenay, Tadoussac, Baie-Comeau et Sept-Îles, de même que dans le sud de la péninsule gaspésienne, à Bonaventure et Chandler, notamment.