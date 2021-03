De la neige pour le sud et le centre du Québec

MONTRÉAL — Quelques secteurs du sud et du centre du Québec qui longent la vallée du Saint-Laurent devraient recevoir entre 10 et 20 centimètres de neige pendant la journée de mardi.

Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour certains secteurs des régions des Laurentides et de Lanaudière, de la Mauricie et de Québec. La neige débutera en milieu de matinée dans l’ouest et se propagera vers le centre du Québec vers la mi-journée.