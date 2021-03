MétéoMédia prévoit un été chaud et humide au Québec

MONTRÉAL — L’aperçu de l’été prochain de MétéoMédia pour les mois de juin, juillet et août prévoit qu’il sera chaud dans la majorité des provinces du Canada.

Cependant, Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia, affirme que des périodes de fraîcheur donneront des répits aux populations plus sensibles aux températures élevées.

En Ontario et au Québec, l’été sera généralement chaud et humide, mais le mois de juin sera plus tempéré avec quelques périodes de fraîcheur surtout pour la première partie du mois. Le temps sera plutôt sec avec moins de jours de précipitations.