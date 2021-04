Un matin, en arrivant dans ma classe, j’ai entendu des étudiants murmurer et parler. Pendant une pause ce matin-là, un de mes élèves préférés a frappé à la porte de ma classe et a demandé à me parler en privé. Je l’ai accueilli et il a nerveusement tripoté les sangles de son sac à dos et m’a dit que les enfants faisaient circuler des photos de moi avec une fille et disaient que j’étais gay. Il a dit que c’était une rumeur et il a pensé que je devrais le savoir. Je l’ai remercié, puis j’ai fermé ma porte et j’ai pleuré.

Au fur et à mesure que la journée avançait, j’entendais de plus en plus de murmures, et au fil des semaines, cela s’intensifiait. Les étudiants ont trouvé la chaîne YouTube de vidéos que j’avais eu à créer dans le cadre de mon travail de maîtrise et ont commencé à laisser des commentaires haineux. J’ai reçu des messages haineux sur mes réseaux sociaux et j’ai de plus en plus entendu mon nom sur le campus. Lorsqu’un étudiant s’est levé lors d’une présentation sur son monde idéal et a annoncé que dans celui-ci, il n’y aurait pas de mariage homosexuel et que toute ma classe a explosé de rire, j’ai perdu la confiance que j’avais encore ma place dans cette classe.

J’avais demandé de l’aide et du soutien à nos conseillers scolaires et à mon directeur (que j’avais tous considérés comme des amis personnels) dès le début du conflit, mais je n’ai pas été soutenue d’une manière qui me semblait utile. Au lieu de répondre à mes préoccupations, on m’a dit que c’était du «drame» et que cela allait «exploser». Mon patron m’a suggéré de parler à l’élève qui avait déclenché la rumeur, et il l’a niée avec véhémence. J’ai parlé individuellement avec des élèves qui, j’avais entendu dire, étaient particulièrement vicieux, et j’ai été accusée de «cibler les enfants» par des parents qui «n’étaient pas d’accord avec mon style de vie».