OTTAWA — Une autre candidate se joint à la course du Parti vert du Canada dans l’espoir de succéder à Elizabeth May.

«Je suis une femme de 32 ans, je suis devenue Canadienne, le français et l’anglais ne sont pas mes langues maternelles. Je suis également lesbienne. Il y a beaucoup de facteurs dans ma personnalité et dans mon identité qui me différencient des autres candidats», dit-elle.

Ex-candidate pour le Parti vert aux dernières élections, Mme Haddad dit qu’elle est vue comme une politicienne qui vise à rassembler et non à diviser. Il s’agit là d’une critique non voilée envers son possible adversaire Alex Tyrrell, qui souhaite lui aussi succéder à Mme May.