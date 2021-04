À toi qui mérites une médaille de déshonneur

Tu me laisses tomber ? Tu me laisses tomber dans notre combat, tu fais comme si ça te concernait pas. Moi je suis là, à me battre, à me dire que je vais gagner. J’essaie de me motiver pis quand je plie les genoux, fatiguée, blessée, je te tends la main pis tu détournes le regard, me laissant seule devant l’adversité qui en profite pour frapper plus fort.