Anadolu Agency via Getty Images

Mme Meng et le géant chinois des télécommunications Huawei rejettent les accusations de fraude portées contre elle aux États-Unis.

On cherche à l’extrader pour avoir menti à la Banque HSBC, lors d’une présentation PowerPoint en 2013, au sujet des relations de son entreprise avec Skycom, mettant l’institution financière à risque de violer les sanctions américaines contre l’Iran.

Le résumé des allégations fourni aux autorités canadiennes est «manifestement peu fiable» et «gravement trompeur», a soutenu Me Fenton, lundi, devant le juge présidant cette affaire d’extradition à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Le résumé omet des diapositives où Mme Meng caractérisait la relation entre Huawei et Skycom comme «normale et contrôlable», et une autre où elle les décrivait comme des partenaires commerciaux qui faisaient tous deux des affaires en Iran.