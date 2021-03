La décision dans le dossier de Meng Wanzhou pourrait déterminer le sort de deux Canadiens

DON MACKINNON via Getty Images (photo d'archives)

DON MACKINNON via Getty Images (photo d'archives)

David Mulroney, qui a été ambassadeur du Canada en République populaire de Chine entre 2009 et 2012, dit que si Mme Meng est libérée, il s’attend à ce que la Chine finisse par emboîter le pas et libérer Michael Kovrig et Michael Spavor.