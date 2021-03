La Sûreté du Québec (SQ) a reçu près de six fois plus de plaintes de politiciens concernant des menaces en ligne depuis le début de la pandémie que pour la même période l’an passé.

Les élus de @AssnatQc , tous partis confondus, sont particulièrement ciblés par des propos menaçants sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie. Mars à sept. 2019: La Sûreté a reçu 53 signalements VS 300 pour 2020. Pensez aux conséquences avant d'appuyer sur "enter"

Ainsi, la police dit avoir reçu 1748 plaintes concernant des menaces en ligne entre janvier et septembre 2020, soit plus du double des 713 plaintes reçues en 2019.

Tous les partis visés

Cette fois, un message publié par un homme se présentant comme Billy Gagné réclamait «la peine de mort» pour M. Bérubé et le premier ministre François Legault. Relayant plusieurs éléments de la théorie du complot QAnon, l’internaute réagissait à l’entrevue accordée par le péquiste à Qub radio, au cours de laquelle il se demandait si Québec devait imposer le port du masque aux manifestants qui s’opposent aux mesures sanitaires.

Lundi, M. Bérubé avait également signalé un tweet menaçant à son endroit et à celui de sa conjointe, l’animatrice Annie-Soleil Proteau. En entrevue avec le HuffPost Québec le lendemain, M. Bérubé avait toutefois affirmé ne pas souhaiter pousser l’affaire plus loin , puisqu’il avait reçu des excuses de l’internaute.

«Avec la journée qu’il a eue [lundi], je suis convaincu que la leçon a été comprise, qu’il n’y a aucun risque de récidive et qu’il éprouve des remords», a assuré M. Bérubé.

Quelques jours plus tôt, la SQ avait également rencontré deux hommes âgés de 59 et 65 ans au sujet de menaces de mort proférées à l’endroit du premier ministre François Legault sur Facebook. Guy Lapointe avait alors indiqué que les dossiers seraient soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.