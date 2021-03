Vos vacances au Québec menacées par une grève à la Sépaq

«Les augmentations de salaire proposées ne couvrent même pas l’augmentation du coût de la vie, affirme Christian Daigle président général du SFPQ dans le communiqué. Nous avons des téléphonistes-réceptionnistes, des journaliers, des conseillers aux ventes, des jardiniers, des préposés à l’accueil, des guides accompagnateurs et bien d’autres corps d’emplois qui gagnent entre 13 et 14 $ de l’heure, en plus d’avoir un travail saisonnier. Ils méritent de meilleurs salaires. Il n’est plus question pour eux de s’appauvrir année après année.»