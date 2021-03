«On est tous debout»: Mélanie Maynard remercie les auditeurs pour leur soutien

Vendredi dernier, nous apprenions que Rouge avait décidé de remplacer la totalité de l’équipe de l’émission On est tous debout lors de la saison 2020-2021. C’était donc la fin pour Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Marjorie Vallée et Patrick Langlois après des années de loyaux services.

«Merci à mes collègues en or, derrière et devant le micro, c’est quand on perd quelque chose ou quelqu’un qu’on en réalise la vraie valeur. Merci à Bell aussi. Tu ne sais probablement pas qui je suis à Toronto, mais j’ai adoré mes cinq années à vos antennes. Je souhaite de merveilleuses années à la nouvelle équipe. On vous laisse avec des auditeurs de qualité, prenez-en bien soin.»