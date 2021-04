Voici les meilleures chansons pop (anglos) de Noël

Évidemment, les goûts musicaux sont subjectifs. Et la façon dont vous vivez le temps des Fêtes est aussi très personnelle. Peut-être y allez-vous à fond, avec un immense sapin de Noël, une multitude de films quétaines, du chocolat chaud et des chorales de Noël; peut-être aussi que c’est une fête que vous ne célébrez pas, mais que vous appréciez une bonne chanson de Noël une fois de temps en temps.

Mais quand on parle de chansons de Noël, il y a certaines vérités universelles. Que vous soyez responsable de créer une liste de lecture pour un party très hip ou que vous souffriez jour après jour au travail, alors que vous n’avez pas le contrôle sur la musique qui joue ni la possibilité de vous poignardez les oreilles, il y a certaines chansons plus agréables à entendre que d’autres.

Les pires chansons de Noël, à notre humble avis, sont celles qui ne sont que célébrations, alors qu’une bonne partie des meilleures inclut une certaine mélancolie reliée aux Fêtes. Lorsqu’on vous bombarde sans arrêt que vous devez être pétillant de joie et rempli d’amour, il est tout à fait compréhensible que pour certains d’entre nous qui n’ont pas l’impression de vivre une vie idéale – c’est-à-dire, soyons honnêtes, nous tous –, une certaine résistance se pointe le bout du nez.

Voici donc sans plus tarder quelques-unes des meilleures chansons pop de Noël.

All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey

Êtes-vous surpris?

Hard Candy Christmas, de Dolly Parton

Voilà une artiste grandement sous-estimée, à notre avis. Dolly Parton est une auteure-compositrice incroyable, et cette pièce souligne de façon très juste la mélancolie qui peut accompagner le temps des Fêtes.

Just Another Christmas Song, de Sharon Jones and the Dap Kings

Une chanson qui saura mettre de l’ambiance si vous la faites jouer en arrière-plan de votre party de Noël, mais qui peut également servir de statement contre le marché de la musique de Noël, grandement saturé, si vous vous attardez aux paroles. Gagnant-gagnant.

Do They Know It’s Christmas, Band-Aid

Cette chanson est à la fois magnifiquement entraînante et incroyablement datée, en raison de son discours bien-pensant, mais ridiculement colonialiste. Oui, Sting affirme qu’en Afrique, «la seule eau qui s’écoule est celle des larmes amères» «(the only water flowing is the bitter sting of tears»), et oui, Bono croit bon d’ajouter que «les seules cloches qui sonnent sont les tintements métalliques du glas». Voilà une chanson datant de 1984, mais dont les paroles ont encore plus mal vieilli que tous les classiques de Noël datant des années 1940.

Mais... oui, le refrain est bon à ce point que nous nous devons d’inclure cette oeuvre, avec la mention «coup de coeur non politiquement correct».

Christmas Makes Me Cry, de Kacey Musgraves

Si vous ne vous sentez pas dans l’esprit des Fêtes, cette année, faites jouer cette chanson sur «repeat».

Last Christmas, de Wham!

Apparemment, il y a une nouvelle tendance, cette année: le Whamaggedon. Il s’agit d’un défi dont le but est de NE PAS entendre – délibérément! – Last Christmas, une des meilleures (et des plus tristes) chansons de Noël de tous les temps! Regardez (et écoutez) cette vidéo, et essayez de ne pas être séduit(e) par tous ces magnifiques chandails.

Santa Baby, de Eartha Kitt

Oui, le consumérisme est indissociable de Noël, et cette chanson embrasse cette réalité de la plus charmante – et kitsch – des façons.

Santa Tell Me, de Ariana Grande

Tout comme Santa Baby, cette pièce emprunte l’angle «le Père Noël est mon amoureux». Et tout comme Santa Baby, il s’agit d’un indéniable hit.

Merry Christmas Baby, de Otis Redding

Dans cette chanson, Otis Redding vit le meilleur Noël: il est dans une relation qui le rend heureux et il vient tout juste de recevoir une bague en diamants (!), en plus de «toutes ces autres choses adorables» («all those [other] lovely things»). On devrait tous avoir cette chance.

Merry Xmas (Says Your Text Message), de Dragonette

Voilà une tout autre forme de souhait: la parfaite chanson de Noël lorsque vous n’êtes plus en deuil de la fin de votre relation, mais prêt à passer à l’étape suivante, c’est-à-dire réaliser que la personne avec qui vous étiez était finalement un peu désagréable et que vous êtes mieux sans lui ou elle.

My Only Wish (This Year), de Britney Spears

My Only Wish est la rencontre parfaite entre «juste assez quétaine» et «tellement accrocheuse», avec une petite touche de tristesse, ce qui la rend irrésistible.

Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight), des Ramones

Voilà une autre oeuvre dans la catégorie des chansons de Noël avec des titres incluant des parenthèses. Il s’agit d’un bon rappel de laisser de côté nos petites mésententes au nom de l’esprit des Fêtes (on ne peut toutefois pas vous garantir que cela fonctionnera lorsque vous jaserez avec votre oncle raciste).

All Alone On Christmas, de Darlene Love

C’est une chanson combinant mélodie entraînante, solo de saxophone enlevant et paroles abordant la solitude, qui se retrouve dans une catégorie quelque part entre joyeux et triste (très «Noël», finalement). Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, elle était en vedette dans Maman, j’ai raté l’avion 2 (un film qui, si on ne compte pas le caméo de Donald Trump, était excellent).

Christmas Wrapping, de The Waitresses

Pour tous les sceptiques qui espèrent secrètement que les films quétaines de Noël se réalisent.

Sleigh Ride, de The Ronettes

Personne de mieux qu’un groupe de filles pour interpréter cette chanson pétillante et remplie d’énergie.

Pretty Paper, de Willie Nelson

Willie Nelson pourrait être le narrateur d’un film triste de Wes Anderson (que nous regarderions avec beaucoup d’enthousiasme).

Christmas (Baby Please Come Home), de Darlene Love

Une autre grande pièce de Darlene Love, la seule personne à apparaître deux fois dans cette liste. Encore une fois, elle frappe fort avec cette chanson entraînante qui parle du fait d’être tout seul et triste. Fait intéressant: la version de U2 n’est pas mauvaise non plus.

Mistletoe, de Justin Bieber

Peu importe ce que disent tous ses détracteurs: cette chanson est tout simplement bonne.

Merry Christmas, Happy Holidays, de NSync

Oui, la chanson et la vidéo mettant en vedette Gary Coleman, qui recrute NSync pour remplacer le père Noël lorsqu’il est malade (?), sont incontestablement kitsch. Mais il est juste impossible de ne pas aimer cette chanson.

Let It Snow, de Boyz II Men ft. Brian McKnight

Clairement la deuxième place, après Wham!, dans la catégorie des plus beaux chandails de Noël.

Sweet Christmas, de Shonen Knife

Ne vous fiez pas au titre: cette chanson du groupe japonais Shonen Knife, entièrement composé de femmes, est un baume rafraîchissant à toutes ces chansons que vous entendrez partout dans les prochains jours.

The Christmas Song, de The Raveonettes

Comme tout bon millénial devrait le savoir, il s’agit de la chanson d’ouverture sur Christmukkah album, l’album de Noël de The O.C. Cette pièce évoque à la fois le raffinement et le confort, comme si vous buviez tranquillement un thé chaud dans la maison magnifique et minimaliste d’un bon ami, par une froide soirée d’hiver.

Christmas in Hollis, de Run-DMC

Run-DMC ne voulait pas, à la base, faire une chanson de Noël, puisque les membres du groupe étaient ouvertement contre la commercialisation. Mais ils ont fini par céder, en créant cette chanson pour un album dont les profits iraient à un organisme de bienfaisance. Le résultat est équilibré, sans être mièvre.

Fairytale of New York, de The Pogues ft. Kirsty MacColl

Bon, il est vrai que deux alcooliques dans une relation toxique, ça ne sonne pas tout à fait «chanson de Noël». Mais la montée du refrain, en plus de la tristesse palpable et douloureuse dans cette chanson font de cette rencontre improbable entre la version «années 1980» de Marriage Story et Sid and Nancy un succès.

It’s Christmas! Let’s Be Glad!, de Sufjan Stevens

«Même si ça ne va pas, il y aura des cadeaux» («Even if your life’s bad, there’s presents to be had»). Voilà un sentiment plutôt universel.

Run Rudolph Run, de Chuck Berry

Ok, votre père adore probablement cette chanson. Mais ça ne veut pas dire qu’elle ne rock pas!

Up on the Housetop, de Jackson 5

Une chanson tout à fait charmante, si vous êtes capable d’ignorer la terreur qui s’en dégage, lorsque vous entendrez Michael Jackson souhaiter l’amour et la paix à tout le monde, en sachant comment il a évolué après avoir été un enfant-vedette.

Santa Claus is Coming To Town, de Bruce Springsteen

Est-ce que les autres versions de cette chanson sont encore dignes de mention?

Step Into Christmas, d’Elton John

Comment se fait-il que cette chanson ne soit pas davantage un incontournable? Elle commence littéralement par: «Bienvenue dans ma chanson de Noël» («Welcome to my Christmas song»), ce qui, admettez-le, est une excellente introduction.

Some Day at Christmas, de Stevie Wonder

Cette chanson réussit à imaginer un meilleur avenir en ce qui concerne certaines problématiques sociales, mais sans utiliser de stéréotypes. Do They Know It’s Christmas, prenez des notes!

Blue Christmas, d’Elvis Presley

Si vous vivez une période un peu difficile, en ce temps des Fêtes, sachez que même le King est passé par là.

I Wish It Was Christmas Today, de Julian Casablancas

Pouvez-vous croire que cette chanson accrocheuse et superbement produite a d’abord été un sketch de SNL?

Rudolph the Red-Nosed Reindeer, de DMX

Un incontournable.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.