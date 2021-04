«La vraie nature»: Mehdi Bousaidan replonge dans les souvenirs douloureux de son enfance

«Il y a un événement qui a été marquant. Une explosion dans le village où on était. Il y a des terroristes qui ont placé une bombe sur l’autoroute. La bombe était tellement proche que toutes les fenêtres ont explosé dans tout le village», a-t-il raconté, n’arrivant pas à retenir ses larmes.

Les éclats de verre avaient d’ailleurs causé plusieurs coupures sur le corps des membres de sa famille. Sa mère avait rapidement emmené ses enfants dans le corridor de l’appartement, où les murs en béton étaient plus susceptibles de les protéger des balles. Elle leur avait alors chanté des chansons pour enterrer les bruits de guerre qui résonnaient autour d’eux.

«À l’aéroport, quand on est partis, c’est moi qui pleure. Parce que je quitte ma famille. Ç’a été tough. J’aimais beaucoup ma tante. Et puis tu ne comprends pas, tu es un enfant. Tu ne comprends pas pourquoi tu quittes les gens que tu aimes. Une journée tu es là, et une journée il neige», a poursuivi le principal intéressé.