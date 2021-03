Québec et les médecins spécialistes trouvent un terrain d'entente

Le spectre d’une loi spéciale est désormais écarté: Québec et les médecins spécialistes ont réussi à s’entendre vendredi sur l’importance des sommes à retrancher de leur rémunération.

La présidente de la fédération, la Dre Diane Francoeur, et le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, ont chacun de leur côté annoncé la nouvelle vendredi, au terme d’une rencontre de quelques heures.

Les 10 000 médecins spécialistes ont entendu et fait leur part. Le temps est enfin venu de tourner la page et de travailler sur les vrais défis du réseau. #polqc #AssNat pic.twitter.com/PhvM41ILKb

Je suis très reconnaissant envers @DreDFrancoeur de la @FMSQ pour avoir convenu aujourd’hui d’une perspective d’entente que nous finaliserons dans les prochaines semaines . Une entente où les patients sont gagnants de ce nouveau partenariat entre les spécialistes et le @GouvQc

Depuis quelques semaines, il ne mentionne plus ce chiffre, préférant dire que la rémunération des médecins spécialistes du Québec devait diminuer de 9 pour cent pour équivaloir à celle de leurs collègues des autres provinces canadiennes, soit plusieurs centaines de millions en moins.

Sur ce plan, “on est là où on voulait être, dans la moyenne canadienne, pas en haut et surtout pas en dessous comme on était depuis 40 ans”, a-t-elle commenté.