Je suis médecin dans une unité COVID-19: voici un geste vital que je vous encourage à poser

Sur les 55 patients de mon unité COVID-19 au coeur de Detroit, un seul avait un document de planification des soins de fin de vie. Ce patient ne parlait plus après avoir eu un AVC à l’âge de 54 ans. J’ai téléphoné à sa sœur, sa répondante désignée, et elle m’a lu son plan de soins anticipés. «Docteur, dites-lui que je l’aime», a-t-elle dit. Il était réconfortant de savoir que ce patient avait une porte-parole désignée.

Un autre homme m’a dit: «J’ai 62 ans et j’ai encore beaucoup à faire!» Ses yeux étaient vitreux à cause de sa forte fièvre et ses mains serraient sa poitrine alors qu’il essayait de ne pas tousser. Il craignait que son âge ne l’empêche d’obtenir des soins pour le maintenir en vie, d’autant plus que certains ont suggéré que les personnes âgées sont moins dignes d’être sauvées ou même devraient être prêtes à mourir pour préserver l’économie.