Médailles et roses blanches pour les 14 femmes tombées sous les balles à Polytechnique

Trente ans plus tard, le Québec a fait son devoir de mémoire en rendant un hommage posthume empreint de solennité et d’émotion, jeudi, aux 14 jeunes femmes tombées sous les balles de Marc Lépine.

Les familles des victimes avaient été conviées à se présenter au Salon rouge du parlement, où on leur a remis une médaille de l’Assemblée nationale, au cours d’une cérémonie touchante, en présence de nombreux dignitaires dont le premier ministre François Legault, les chefs des trois partis d’opposition, Pierre Arcand, Manon Massé et Pascal Bérubé, de même que de nombreux parlementaires, dont la libérale Dominique Anglade, qui a étudié à Polytechnique quelques années plus tard pour devenir ingénieure.