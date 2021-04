Un médaillé olympique reconnu parmi les émeutiers du Capitole

Le nageur de six pieds six pouces semble être l’homme dominant la foule qui a affronté la police à l’intérieur de la rotonde du Capitole. On l’aperçoit portant une veste de l’équipe américaine dans une vidéo publiée par le journaliste du site conservateur Townhall Julio Rosas. Le site Web de natation SwimSwam a annoncé pour la première fois qu’il s’agissait de Keller lundi.

Selon le New York Times, plusieurs anciens coéquipiers et entraîneurs de Keller ont déclaré l’avoir reconnu dans le clip, en partie à cause de sa taille et de la veste de l’équipe olympique américaine.