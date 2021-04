McCann a brisé son engagement envers l'Assemblée nationale, selon l'opposition

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Or, la session parlementaire s’est terminée dans la nuit de samedi à dimanche avec un bâillon, sans que la ministre dépose quoi que ce soit.

Elle était talonnée par le porte-parole libéral en santé, André Fortin , qui l’a accusée de ne pas être «prête» à s’attaquer à la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit dans le milieu de la santé , plus précisément au chapitre des préposés aux bénéficiaires en CHSLD.

«L’engagement, il est brisé à 100 pour cent. Le fameux plan, là, il est tellement secret, M. le Président, qu’il n’est même pas encore écrit. On a compris. Un engagement de la ministre de la Santé, ça ne vaut pas grand-chose.»

Il a rappelé que dans la dernière semaine seulement, les ministres de l’Environnement et de la Famille, Benoit Charette et Mathieu Lacombe, ont commis des fautes, dont un outrage au parlement, et que la semaine a culminé avec un bâillon.