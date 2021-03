Maxi présente une version «légèrement» modifiée de sa publicité controversée

«Cette pub de Maxi se veut un clin d’œil au confinement qui nous fait manger plus. Point! On ne rit pas de personnes, c’est Martin Matte, qui a pris du poids en confinement et on rit avec ça, en exagérant beaucoup. Personne dans le processus de la création de cette pub n’a voulu ou a pensé offenser les gens en surpoids. Jamais. Cela dit, je suis désolé pour les personnes qui se sont sentis offensées», a-t-il déclaré.