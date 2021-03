Massive Attack prépare une tournée éco-responsable sans empreinte carbone

Martyn Goodacre via Getty Images

Martyn Goodacre via Getty Images

405 000 tonnes de gaz à effet de serre produites. Voici le bilan carbone d’une tournée de Massive Attack , selon des calculs réalisés à la demande du groupe par le Centre Tyndall . Les artistes qui ont récemment rejoint le mouvement Extinction Rebellion sont très concernés par le changement climatique depuis de nombreuses années. En conséquence de quoi, le groupe ne compte plus faire de tournée avec un tel impact sur l’environnement.

“Nous annonçons aujourd’hui la mise en service du célèbre Centre Tyndall pour la recherche sur le changement climatique, afin de cartographier l’empreinte carbone totale des cycles de tournée typiques et d’examiner plus particulièrement les domaines clés générant des émissions de CO2 dans notre secteur: les déplacements et la production de bandes”, a déclaré Robert del Naja, membre fondateur de Massive Attack dans un communiqué publié jeudi 28 novembre.