Le meurtrier récidiviste Eustachio Gallese a poignardé Marylène Lévesque une trentaine de fois parce qu’il était jaloux et craignait le rejet.

Le beau-père de la femme de 22 ans, François Boulet, a tenu à témoigner au nom de la famille et des proches. “La Terre a arrêté de tourner le 22 janvier. Il est difficile de mesurer les impacts de ce massacre”, a-t-il dit en évoquant les insomnies, cauchemars répétés, les absences au travail.

L’assassinat de Mme Lévesque le 22 janvier dernier à Québec avait fait grand bruit. Gallese avait déjà été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe en 2004 et bénéficiait d’une semi-liberté.

En septembre 2019, Gallese a l’impression que sa relation “se détériore” et il la sent “plus distante”.

“Il commence à ressentir de l’angoisse, de l’anxiété et de la jalousie”, et même s’il consulte un médecin et obtient une ordonnance pour des médicaments, il devient obsédé par elle.