Cette ministre libérale révèle accidentellement qu'elle ne sait pas combien elle gagne

Le bouton «Mute» continue de faire des ravages à Ottawa et sa dernière victime est une ministre libérale.

Maryam Monsef, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, ainsi que du Développement économique rural, a laissé son micro allumé pendant le vote sur une motion du NPD réclamant une nouvelle taxe pour les Canadiens dont la fortune dépasse 20 millions de dollars.

Monsef a voté virtuellement et contre la motion. Mais sa voix a ensuite été entendue de façon impromptue après que les députés conservateurs, bloquistes, néodémocrates et verts eurent voté, alors que le nom de la députée indépendante Jody Wilson-Raybould était appelé.

«La question qu’ils vont me poser - combien est-ce que je gagne maintenant? Comme 250? »

Les députés gagnent un salaire de base de 182 600 $ et les ministres du cabinet, 87 200 $ de plus. Monsef doit donc gagner 269 800 $ en plus d’autres avantages, comme une allocation de subsistance lorsqu’elle est à Ottawa.