«Cette publicité pourrait avoir un impact sur la détresse psychologique, la honte et la culpabilité en raison des messages véhiculés. L’association entre une quantité de nourriture, la représentation de catégories d’aliments et le poids est un message pouvant mener à cette stigmatisation, alors que nous luttons pour une société plus inclusive et moins grossophobe», a déclaré l’organisme par l’entremise de sa page Facebook.