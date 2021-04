Assembler une table Ikea n'est pas une mince affaire pour Martin Matte

Martin Matte a profité du long congé de l’Action de grâce pour effectuer quelques travaux manuels, avec les résultats auxquels on pouvait s’attendre. L’humoriste a d’ailleurs tenu à nous partager une vidéo montrant tous les efforts mis dans l’assemblage d’une petite table Ikea.

«Je me suis dit que les gens qui sont moins manuels vont pouvoir profiter de mon expertise», justifie-t-il candidement avant de se lancer dans cette périlleuse aventure.

«Avant de filmer, j’ai essayé trois, quatre fois. Et je me suis dit : ″Tiens, je vais me calmer.″»