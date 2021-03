«Riverdale»: actrice et agente du FBI, la double vie de Marisa Nichols portée à l'écran

Dean Buscher via The CW

L’actrice américaine Marisol Nichols a mené activement une double vie au cours des six dernières années, entre son travail sur les plateaux de tournage et celui d’une agente du FBI enquêtant sur le trafic sexuel d’enfants.

Une histoire digne d’un scénario d’Hollywood qui, ironiquement, sera bientôt le sujet d’une nouvelle série télé produite par Sony Pictures Television (qui en a récemment acquis les droits), rapporte le site Deadline . L’interprète d’Hermione Lodge dans la populaire série Riverdale agira à titre de productrice, et devrait y tenir un rôle.

Marisol Nichols avait levé le voile sur ses activités pour le moins étonnantes dans une entrevue accordée au magazine Marie Claire en avril dernier. Elle avait alors expliqué avoir participé activement à la traque de prédateurs sexuels et de trafiquants d’enfants en servant notamment d’appât pour des opérations d’interception, et ce, aussi bien aux États-Unis qu’à l’étranger.

Durant ces opérations, l’actrice s’est notamment fait passer pour une mère cherchant à prostituer son enfant, en plus de piéger des individus qui tentaient d’avoir une relation sexuelle avec une personne mineure.

En 2014, la comédienne avait fondé l’organisme sans but lucratif Foundation for a Slavery Free World , dont la mission est d’aider à éliminer toutes formes d’esclavage contemporain à travers le monde.

En plus de Riverdale, Marisa Nichols est une habituée des séries policières et judiciaires, elle qui a notamment joué dans Criminal Minds, NCIS, Cold Case et Law & Order: Special Victims Unit.