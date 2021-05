Maripier Morin confirme sa relation avec Jean-Philippe Perras

«Je trouvais ça important de mettre quelque chose au clair. Mais pourquoi?, c’est un documentaire immersif. Et quand j’ai commencé à travailler sur ce projet-là, je voulais le faire aussi avec le plus de transparence possible. C’était impossible de faire un show qui parle de relations humaines en temps de confinement et de ne pas dire aux gens que mon confinement, je le vis avec mon chum.»

«Je suis habituée de travailler beaucoup, de ne pas être à la maison. Mon chum travaille beaucoup aussi. On a tous les deux des horaires très intenses et remplis. Quand on se voit, on est contents de se voir, mais là, évidemment, ça change notre dynamique d’être toujours à la maison ensemble, confinés. Et le fait qu’il déménage chez moi, il faut que je laisse aller aussi. On dirait que chaque jour amène son nouveau petit défi. Et peut-être qu’on le fait en accéléré, parce que, ultimement, j’aurais dû faire tout ce chemin-là, mais peut-être que le confinement m’aide aussi à me poser ces réflexions-là, et à avancer plus vite», a-t-elle expliqué.