Maripier Morin répond à des questions tannantes en bikini

On pourra dire que Maripier Morin a accepté de se mouiller, lors de son passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie , mardi soir. L’animatrice, qui venait entre autres dévoiler sa nouvelle ligne de maillots de bain, a accepté de répondre à plusieurs questions gênantes alors qu’elle était vêtue d’un de ses nouveaux bikinis.

Maripier Morin était assise sur un tremplin, au dessus d’une petite piscine, et si elle refusait de répondre à une question, la démone devait lancer une balle sur une cible, ce qui envoyait l’invitée dans l’eau.

Les deux animatrices ont ensuite inversé les rôles, et alors qu’elle était encore toute trempée, en peignoir, Maripier Morin a renvoyé la balle à une Julie très nerveuse de tomber à l’eau (elle s’est fracturée deux vertèbres lors d’un récent accident de voiture): elle lui a demandé à son tour qui était son nouveau chum, ce qui a envoyé la démone à l’eau.

Un peu plus tard, sur Instagram , la star a dévoilé que les maillots de sa nouvelle marque Ornorm seront en vente chez Simons, dès le mois prochain.

Quand le cours de poterie dérape

Après s’être quelque peu séchées, Julie et son invitée ont repris place autour du plateau pour assister au cours du soir de Rosalie Vaillancourt … qui a quelque peu dérapé!

L’humoriste, une collaboratrice régulière de l’émission, a tenté d’apprendre à faire de la poterie à ses collègues. Cela a donné lieu à un beau moment de lancer de poterie («qui n’a jamais rêvé de faire ça à Maripier Morin?» a fait remarquer Rosalie Vaillancourt), de cris aigus et de chamaillage entre la belle Maripier et l’humoriste.

On a notamment eu droit à la visite surprise de Grégoire sur le plateau, un ancien d’Occupation Double avec qui Maripier Morin avait «tenté» de recréer la scène mythique du film Ghost , à l’époque!

«Ça fait dix ans que j’essaie de me faire une crédibilité… et en 45 secondes, c’est terminé!» a notamment lancé l’animatrice et comédienne, après le visionnement de ce moment un peu malaisant, datant de 2006.