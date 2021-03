Maripier Morin et Julien Lacroix invitent les finissants à un après-bal sur les réseaux sociaux

Le lendemain de la diffusion du Bal Mammouth , Maripier Morin, Julien Lacroix et leurs invités convieront les finissants du secondaire à un après-bal qui sera diffusé sur les différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, YouTube et Twitch).

«Toute notre vie, on essaie de se souvenir de notre après-bal. Pour moi, c’est un flou total! La seule affaire dont je me souviens c’est que je n’ai plus mes souliers et que mes testicules sont insérées dans...» a aussitôt renchéri Julien Lacroix, avant d’être interrompu par sa collègue.