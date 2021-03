Nintendo dévoile un «Mario Kart» en réalité augmentée dont la piste sera votre maison

Question de faciliter la tâche des parents en vue du magasinage des Fêtes, Nintendo a dévoilé, ce jeudi 3 septembre, un nouveau jeu Mario Kart dont les pistes de course seront... les pièces de votre domicile.

Sur l’écran de la Nintendo Switch apparaîtront les autres concurrents, de même que les carapaces de tortues, peaux de bananes, champignons et autres items mis à la disposition du joueur pour l’aider à se frayer un chemin jusqu’à la plus haute marche du podium.

Il ne reste plus qu’à découvrir quelle sera la portée des voitures, la grandeur maximale des circuits qu’il sera possible de réaliser, et si le tout fonctionnera aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.