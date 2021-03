Des marins dans les limbes partout à travers le monde en raison de la pandémie

Il ignore quand il pourra rentrer aux Philippines et voir ses trois enfants. «Bientôt, j’espère», lâche-t-il.

De nombreux pays d’où proviennent ces travailleurs, tels que l’Inde, ont bloqué les vols commerciaux et imposé des restrictions de voyage, ce qui force les transporteurs maritimes à affréter des avions ou à envoyer leurs employés sur un itinéraire laborieux à travers plusieurs pays.

M. Lahay explique que ces derniers sont habitués à des contrats allant jusqu’à 11 mois, soit la durée maximale autorisée par les conventions maritimes internationales. Mais à l’heure actuelle, entre 40 et 50 % d’entre eux sont à l’ouvrage depuis encore plus longtemps, estime-t-il.

«Quand on commence à étirer ça jusqu’à 16 ou 17 mois, sans en entrevoir la fin, pour beaucoup d’entre eux, c’est un énorme défi sur le plan émotionnel», a-t-il relevé en entrevue téléphonique.

Bien qu’il soit impatient d’être réuni avec sa famille aux Philippines, il est reconnaissant de pouvoir travailler pendant que plusieurs de ses compatriotes se retrouvent au chômage à cause du contexte sanitaire. Et à son retour au bercail, il craint de rester coincé chez lui et de rater un autre contrat.