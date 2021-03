La fois où Marina Orsini a sauvé un bébé raton laveur

Marina Orsini a raconté qu’une femelle raton avait accouché dans ses murs, à sa maison de campagne. Elle a dû ouvrir les murs à plusieurs reprises, et a recueilli les quatre bébés, pour ensuite les placer dans un panier sous sa galerie.

La comédienne et animatrice a expliqué qu’elle n’avait pas voulu laisser le bébé naissant tout seul, de crainte qu’il se fasse dévorer, alors elle l’a ramené avec elle à Montréal.

«Ça sent tellement bon!» s’est-elle rappelé, après avoir vu les images d’une petite vidéo qu’elle avait publiée sur Instagram, où on voit Bandit (c’est ainsi qu’elle l’avait appelé) en train de «parler».

«On pourrait penser que c’est un animal sauvage et que ça ne sent pas bon, mais ça sent le bébé!»